الرياضة قفزة تاريخية لأخضر الطائرة في التصنيف الدولي

البلاد- جدة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة الطائرة “FIVB” عن تصنيف المنتخبات لشهر أغسطس؛ حيث شهد التصنيف تقدمًا كبيرًا للمنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة، وقفزة كبيرة- للمرة الأولى في تاريخ كرة الطائرة السعودية- ليصبح الـ61 على مستوى العالم، بعدما كان المنتخب السعودي يحتل المركز الـ 136 في تصنيف المنتخبات. وأكد خالد الزغيبي رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة سعادته بتقدم المنتخب في مراتب تصنيف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، مشيرًا إلى أن العمل على صناعة منتخب وطني بعناصر شابة، وصقل الموهوبين في المنتخب، وفق خطة إستراتيجية لتمثيل المنتخب في الاستحقاقات القادمة وتحقيق أفضل المراكز. وأضاف الزغيبي أن القفزة التاريخية التي سجلها المنتخب خلال فترة زمنية تؤكد أن هناك عملًا كبيرًا على صعيد المنتخبات، وذلك من خلال المعسكرات الإعدادية الناجحة، والمشاركة بالبطولات. وأوضح أن المنتخبات تسير في الطريق الصحيح، وآخرها حصول منتخب المملكة لدرجة الناشئين على وصافة بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة، وتتويج منتخب الشباب بالذهبية العام الماضي، والناشئين بذهبية بطولة الخليج.