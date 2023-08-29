في ثاني أيام المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن.. “هقوة” التوقيت الأفضل في افتتاح الـ “حقايق”

متابعة – هاني البشر

خطفت المطية “هقوه” لمالكها جابر سالم الجربوعي التوقيت الأفضل في اليوم الأول منافسات فئة الـ “حقائق”، ضمن المرحلة النهائية في مهرجان ولي العهد للهجن، على أرض ميدان الطائف التاريخي.

ونجحت “هقوة” في تحقيق لقب الشوط الأول والرئيس، خلال الفترة الصباحية اليوم الثلاثاء، بزمن قدره 2:55.156 دقيقة، بمسافة (2 كيلو متر) لمالكها جابر سالم المري، فيما حققت المطية “هدلان” لمالكها جابر عبد الله الشمري ثاني أفضل بزمن قدره 2:56.323 دقيقة، وجاءت المطية “بروق” لمالكها القطري حمد عبد الله قرح ثالث أفضل رقم بزمن قدره 3:00.069 دقيقة.

وشارك في منافسات فئة الـ “حقائق” اليوم 1361 مطية، تضمنتها قائمة البداية الرسمية من قبل اللجنة، بواقع 798 مطية في الفترة الصباحية، و563 مطية في الفترة المسائية.

يذكر أن فعاليات المهرجان انطلقت في اليوم الأول من شهر أغسطس الجاري، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- فيما انطلقت المرحلة النهائية أمس الاثنين، على أن تختتم في السابع من سبتمبر المقبل.