عباقرة سعوديون في أولمبياد المعلوماتية الدولي

البلاد ــ الرياض

يشارك السعودي للمعلوماتية للمرة الرابعة في فعاليات الدورة الـ35 للأولمبياد الدولي للمعلوماتية “IOI”، الذي سيقام في جمهورية هنجاريا، ويستمر حتى 4 سبتمبر المقبل.

ويمثل المملكة في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية فريق مكون من أربعة طلاب، هم: أديب الشهري،الصف الثاني الثانوي من تعليم الشرقية،متوجاً رحلة تدريب بلغت 1884 ساعة تدريبية في “موهبة”،والطالب حميد الهذلي،الصف الثاني الثانوي من تعليم الشرقية، مكللاً رحلة تدريب بلغت 3044 ساعة،والطالب عيسى الموسى،الصف الثاني الثانوي من تعليم الأحساء،الذي تلقى 1084 ساعة تدريبية،والطالبة جوري الجهني، الصف الثالث الثانوي من تعليم المدينة المنورة،التي تلقت 1942 ساعة تدريبية.

ورُشح الفريق السعودي المشارك من خلال مجموعة من المسابقات البرمجية التنافسية على نسق المسابقة الدولية للمعلوماتية “IOI”، لاختيار الطلاب المتميزين،إلى جانب النظر لنتائج الطلاب في المسابقات الإقليمية.



وخضع فريق المملكة المشارك في أولمبياد المعلوماتية لتدريب مكثف،تحت إشراف متخصصين في المجال المعلوماتي، على مدار 5 سنوات،منذ التحاق أعضائه ببرنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، تخصص المعلوماتية منذ عام 2018 – 2019م.

وتأتي مشاركة المملكة في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية وغيرها من المسابقات الدولية بشراكة إستراتيجية بين وزارة التعليم وموهبة،تمتد لأكثر من عقدين؛ لاكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين،إذْ تُمَثِّلُ نموذجاً رائداً للتعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الربحية؛لتحقيق منجزات عالمية من خلال الاستثمار في أبناء وبنات الوطن. كما تأتي ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية،التي تقام بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، ويعدّ واحداً من 20 مبادرة مختلفة من مناهج متقدمة، وبرامج إثرائية في مجالات العلوم والهندسة والصحة، تقدمها “موهبة” للطلبة الموهوبين سنوياً،في رحلة يمرون خلالها بعدة مراحل، تستكشف ميولهم وتعززها،وتمكِّنهم وتستثمر فيهم مع شركائها المحليين والدوليين.



يذكر أن الأولمبياد الدولي للمعلوماتية أكبر مسابقة دولية سنوية في مجال المعلوماتية والأعرق في العالم،وتستهدف الطلاب دون سن العشرين،وهي مسابقة برمجة تنافسية لطلاب المدارس من المرحلة الثانوية، ويتنافس فيها الطلاب؛ لصقل مهاراتهم المعلوماتية،من خلال تحليل المشكلات وتصميم الخوارزميات وهياكل البيانات والبرمجة والاختبار،وعلى كل متسابق التعامل مع ثلاث مهام،تتضمن مشكلات يتعين عليه حلها في غضون خمس ساعات.

وعقد أول أولمبياد للمعلوماتية على مستوى العالم في بلغاريا عام 1989م، برعاية اليونيسكو والاتحاد الدولي لمعالجة المعلومات IFIP،وكانت أولى مشاركات المملكة العربية السعودية في عام 2019م، وهي واحدة من أولمبيادات العلوم الدولية الخمسة التي يتم تنظيمها حول العالم،ومن أعرق مسابقات علوم الحاسب الآلي،كما تُعد ثاني أكبر مسابقات الأولمبياد بعد أولمبياد الرياضيات الدولي من حيث عدد الدول المشاركة،ويتنافس الطلاب في المسابقة على أساس فردي،حيث تتاح المشاركة لأربعة طلاب فقط من كل دولة لتمثيلها في المنافسة الدولية.