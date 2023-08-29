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طريقة عمل مكرونة بالجمبري وصلصة الطماطم الكرزية الحارة بالريحان

نيفين عباسaccess_time13 / صفر / 1445 هـ      29 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة ايطالية غنية ويمكن تحضيرها بسهولة

المقادير اللازمة
مكونة شرائط مسلوقة مع الاحتفاظ بكوب من ماء سلق المكرونة
2 كوب من الطماطم الكرزية المقطعة نصفين
ملح وفلفل
اعشاب ايطالية
ريحان مفروم
بصلة بيضاء صغيرة مفرومة ناعم
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
2 ملعقة صغيرة سكر
نصف كيلو جمبري مقشر ومنظف
ملعقة صغيرة رقائق شطة يمكن زيادة الكمية بحسب الرغبة
3 ملعقة كبيرة صلصة مركزة
زبدة

طريقة العمل
تذوب الزبدة في مقلاة
يضاف لها البصل والسكر والملح وتقلب حتي تذبل البصلة
يضاف لها الثوم والملح والفلفل والاعشاب الايطالية والريحان والشطة والجمبري ويقلب
يضاف له الطماطم الكرزية والصلصة وماء سلق المكرونة
يترك حتي يغلي وتتسبك
ترفع الصلصة من النار
تقدم الصلصة فوق المكرونة او من الممكن ان تقلب معاً ويقدم الطبق ساخن

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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