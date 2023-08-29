ضبط 52 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

جدة : البلاد

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (52) مخالفًا لنظام البيئة، (25) مواطنًا، و (27) مقيماً من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (1374) متنًا من الإبل، و (780) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الامام عبدالعزيز بن محمد المليكة ومحمية طويق ومحمية شرعان.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، داعية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.