النصر يقسو على الشباب برباعية

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالله الفهيدي- مشاري البجيدي
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق النصر لتحقيق فوز كبير برباعية نظيفة على حساب نظيره الشباب في الديربي، الذى جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة الرابعة من عمر دوري روشن السعودي.
سجل رباعية النصر كل من كريستيانو رونالدو “هدفين” وساديو ماني وسلطان الغنام في الدقائق 13 و38 و40 و80 من عمر اللقاء.
بهذه النتيجة رتفع النصر رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس، فيما توقف رصيد الشباب عند نقطتين في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.
هدددددف!⚽
رونالدو يفتتح أول أهداف الديربي🔥⚽️
النصر 1 × 0 الشباب#دوري_روشن_السعودي#النصر_الشباب | #SSC pic.twitter.com/HevkxI13Ul
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 29, 2023
هدددددف!⚽
رونالدو يضيف الهدف الثاني من علامة الجزاء🥅⚽️
النصر 2 × 0 الشباب#دوري_روشن_السعودي#النصر_الشباب | #SSC pic.twitter.com/lViX1CpO0L
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 29, 2023
هدددددف!⚽
🅰️ رونالدو
⚽️ماني
النصر 3 × 0 الشباب#دوري_روشن_السعودي#النصر_الشباب | #SSC pic.twitter.com/7C4q3R0dqv
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 29, 2023
الحكم يشهر البطاقة الحمراء على قائد الشباب بانيغا🟥#دوري_روشن_السعودي#النصر_الشباب | #SSC pic.twitter.com/0I8xFcXxpd
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 29, 2023
هدددددف!⚽
الغنام يضيف الهدف الرابع⚽️🔥
النصر 4 × 0 الشباب#دوري_روشن_السعودي#النصر_الشباب | #SSC pic.twitter.com/w7bqsTNC14
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 29, 2023