الرياضة

النصر يقسو على الشباب برباعية

صحيفة البلادaccess_time13 / صفر / 1445 هـ      29 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالله الفهيدي- مشاري البجيدي

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق النصر لتحقيق فوز كبير برباعية نظيفة على حساب نظيره الشباب في الديربي، الذى جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة الرابعة من عمر دوري روشن السعودي.

سجل رباعية النصر كل من كريستيانو رونالدو “هدفين” وساديو ماني وسلطان الغنام في الدقائق 13 و38 و40 و80 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة رتفع النصر رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس، فيما توقف رصيد الشباب عند نقطتين في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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