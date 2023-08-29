المنتدى السعودي الإيطالي يبحث فرص الاستثمار

ميلان – واس

تنظم وزارة الاستثمار بالشراكة مع وزارة الشركات والمنتجات الإيطالية , منتدى الاستثمار السعودي – الإيطالي الإثنين المقبل بمدينة ميلان، بمشاركة وحضور عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المملكة وجمهورية إيطاليا.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون والشراكة الاستثمارية بين البلدين في عدة مجالات تشمل الطاقة النظيفة والصحة والتصنيع والضيافة وغيرها.

وسيناقش المنتدى فرص ومجالات الاستثمار بين البلدين في ضوء التحول الاقتصادي للمملكة وسلسلة المبادرات والبرامج المرتبطة برؤية 2030، كما يعكس تطور البيئة الاستثمارية وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً، حيث يقدر حجم التجارة الثنائية بين البلدين بـ 11 مليار دولار في عام 2022م.

ويتزامن انعقاد المنتدى مع الذكرى التسعين للعلاقات الدبلوماسية السعودية – الإيطالية، ويهدف إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية، وتسهيل وصول المستثمرين والشركات الإيطالية للفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدر قيمتها بأكثر من 3 ترليونات دولار.