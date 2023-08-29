الرياضة المسابقات تحدد مواعيد المباريات حتى الجولة الحادية عشرة

الرياض – هاني البشر

أصدرت إدارة المسابقات بالرابطة اليوم الثلاثاء 29 أغسطس، مواعيد وأماكن إقامة المباريات للجولات من الـ 6 حتى الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي 2023-2024، مع التأكيد على تحديد مواعيد الجولات المتبقية من الجولة الـ12 حتى الجولة الـ16، في وقت لاحق، بعد صدور جدول مباريات دور الثمانية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.