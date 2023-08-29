المسابقات تحدد مواعيد المباريات حتى الجولة الحادية عشرة

الرياض – هاني البشر
أصدرت إدارة المسابقات بالرابطة اليوم الثلاثاء 29 أغسطس، مواعيد وأماكن إقامة المباريات للجولات من الـ 6 حتى الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي 2023-2024، مع التأكيد على تحديد مواعيد الجولات المتبقية من الجولة الـ12 حتى الجولة الـ16، في وقت لاحق، بعد صدور جدول مباريات دور الثمانية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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