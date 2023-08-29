“الترفيه” تحصد شهادة أخلاقيات المشتريات

البلاد -الرياض

حصلت الهيئة العامة للترفيه على الشهادة الاعتمادية لأخلاقيات المشتريات للمنظمات،وبذلك تكون الهيئة واحدة من أول ثلاث جهات حكومية تحصل على الشهادة التي تزيد من مستوى أخلاقيات العمل،وتبادل الثقة بين الجهات الحكومية والشركاء. ويأتي حصول الهيئة على الشهادة الصادرة عن معهد تشارترد للمشتريات والتوريد CIPS،بناء على مجموعة من المعايير التي حققتها إدارة المشتريات بالهيئة؛ليتم اعتمادها ضمن الجهات الحكومية ذات الثقة في التعامل مع بقية شركائها في مختلف القطاعات.

وتعمل الهيئة على تطوير مهارات منسوبيها وتحديث منهجيات مشترياتها في جميع الإدارات،بما يتوافق مع المعايير العالمية الحديثة التي تسهم في تفعيل أخلاقيات المشتريات وتحسين قطاعها للارتقاء بالخدمات،وتفعيل مبدأ الشفافية بينها وبين الموردين،إضافة إلى تسهيل وتسريع متطلبات وإجراءات الشراء؛لرفع سقف الجودة والتنافس بين القطاعات. ويعد معهد CIPS العالمي من أكبر المنظمات الدولية في مجال المشتريات والتوريد،حيث يعمل كمرجع أساسي لأفضل الممارسات العالمية في المجال.