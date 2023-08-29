إصدار 2,3 مليون وثيقة عمل حر

جدة : البلاد

كشفت إحصائيات أنماط العمل الحديثة في المملكة حتى نهاية النصف الأول من عام 2023 عن إصدار 2,358,000 وثيقة عمل حر، و 377,800 عقد عمل مرن، و 115,000 موظف عن بُعد.

وبلغت الشركات الموظفة للعمل عن بُعد 7,800 شركة، والعمل المرن 7,600 شركة، وأكثر من 1,674,600 عامل حر، و 281 مهنة معتمدة لوثائق العمل الحر، و 47 مزود خدمة معتمدًا، إلى جانب توفير أكثر من 15 خدمة إلكترونية تم إطلاقها لمنصات أنماط العمل الحديثة.

وأكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة شركة أعمال المستقبل المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن هذه المنجزات التي تحققت؛ تعكس حجم الاستجابة للمتغيرات الجديدة في سوق العمل، ومواكبتها تنظيمياً وإشرافياً، وتمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل بأنماط حديثة، واستثمار قدراتهم ومهاراتهم للإسهام في التنمية الاقتصادية.

وتواصل شركة أعمال المستقبل جهودها في إطلاق خدمة باقات التأمين الطبي المخفضة للعامل الحر، والشراكة مع عدد من مزودي الخدمات البنكية بغرض تسهيل رحلة العامل الحر في الاستفادة من المنتجات البنكية والمدفوعات الإلكترونية، وكذلك إطلاق “منصة مد”؛ لتوفير فرص عمل مستدامة تواكب توجه برامج أنماط العمل الحديثة.