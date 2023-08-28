هل يُطرد ريال مدريد وبرشلونة من دوري أبطال أوروبا بعد واقعة روبياليس؟

بات ريال مدريد وبرشلونة عُرضة الحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (2023-2024)- حسبما أفادت يومية ديلي ميل (Daily Mail) البريطانية.

رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، قام بحركة غير أخلاقية على الهواء بعد تتويج سيدات إسبانيا بكأس العالم، ما أثار موجة انتقادات هائلة ضده.

وتبحث المحكمة الإدارية الرياضية الإسبانية، إجبار روبياليس (46 عامًا) على التنحي عن منصبه، بعد تعالى الأصوات في الداخل الإسباني بضرورة إقالته وعقابه.

الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) أصدر حُكمًا بإيقاف روبياليس 90 يومًا لحين الانتهاء من تحقيقات تُعدّها اللجنة التأديبية.

وتزعم ديلي ميل أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) سيتخذ قراره بإبعاد الأندية الإسبانية من المشاركات القارية، في حال قضت المحكمة بعزل روبياليس.

ويستند الاتحاد الأوروبي إلى أن عزل روبياليس سيُعد تدخلًا حكوميًا في شئون اللعبة، ما سيترتب عليه تجميد عضوية إسبانيا وتعليق مشاركات أنديتها القارية.

ويلعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 5 أندية إسبانية، وهم ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد وإشبيلية.