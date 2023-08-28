مركز لوجستي عالمي

قطاع الخدمات اللوجستية بالمملكة يعتبر ركيزة أساسية للتنوع الاقتصادي والتنموي، بما يشهده من تطور كبير، يستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية؛ لذلك يأتي إطلاق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للمخطط العام للمراكز اللوجستية، بهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة؛ كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستي عالمي.

المخطط كما ذكر سمو ولي العهد يأتي امتداداً لحزمة من المبادرات المستمرة، وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

ويسهم المخطط كذلك في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع فرص توليد الوظائف، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي؛ كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الذي يربط ثلاث من أهم قارات العالم، فضلاً عن تطورها في هذا المجال؛ إذ حققت إنجازاً جديداً في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وقفزت 17 مرتبة عالمياً في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة الـ38 من بين 160 دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية.