“مانشيني” : لست ساحرًا.. ولا أعد إلا بالعمل والمثابرة

الرياض- هاني البشر
أكد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الإيطالي “روبرتو مانشيني” أنه لا يعد بتحقيق البطولات، وقال: ” لست بساحر ونريد تحقيق المزيد من النجاحات، ولدينا مواهب شابة مميزة وسوف نعمل بجد، وعمل دوؤب ومثابرة “.
وأوضح أن الدوري السعودي يشهد متابعة عالمية وانتشارًا كبيرًا، نظراً لتواجد لاعبين عالميين، لذا لم أتردد في قبول العرض السعودي لتدريب الأخضر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده المدرب الإيطالي “مانشيني”، اليوم الاثنين، بعد إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، تعيينه مدرباً للمنتخب الأول حتى 2027، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد، الذي قاد الأخضر في مونديال قطر 2022.
وقدم “مانشني” الشكر لاتحاد القدم السعودي قائلاً: «أشكر ياسر المسحل، رئيس الاتحاد القدم على اختياره لي؛ من أجل تولي قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وأنا فخور بتدريب الأخضر، ولم أتردد في قبول العرض المقدم».
وتابع مانشيني: «الأيام المقبلة ستكون مهمة بالنسبة لي من أجل رؤية اللاعبين بشكل أكبر على أرض الواقع، بعد أن شاهدت العديد من المباريات للأندية في الدوري الفترة الماضية».
وبين مانشيني أنه لن يجد أي مشكلة في اختيار قائمة المنتخب رغم قلة مشاركة اللاعبين السعوديين بسبب تواجد ثمانية لاعبين أجانب، مؤكداً على أنه مر بالأمر ذاته مع المنتخب الإيطالي أيضًا، مع اعتماد أندية بلاده الكبرى على المحترفين الأجانب، مع قلة من اللاعبين الإيطاليين.
وعن تأخر بعض المساعدين، أوضح المدرب أن المفاوضات معه بدأت في منتصف أغسطس؛ لذلك تأخر انضمام بعض المساعدين؛ بسبب وجود صعوبات في إيطاليا عليهم حلها ثم اللحاق بنا.
🎙مانشيني: هدفي مع المنتخب السعودي تحقيق بطولة كأس أمم آسيا القادمة#SSC pic.twitter.com/PRttHPXnLA
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 28, 2023