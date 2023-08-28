في المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن..تايلور تفوز بأول ماراثون دولي مفتوح للسيدات

متابعة – هاني البشر
توجت أضواء العريفي، مساعد وزير الرياضة للشؤون الرياضية عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية، الهجانة الأمريكية تايلور ديز الفائزة بالشوط السادس من الماراثون للراكب البشري والمخصص للنساء، وذلك في افتتاح المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة.
ونجحت الهجانة تايلور في خطف لقب الشوط الدولي المفتوح (2 كيلو متر)، الذي يقام لأول مرة في تاريخ المهرجان، بتوقيت قدره: 3:57.440 دقيقة، فيما حققت المركز الثاني الهجانة الإيرانية عزت الله فرموش بتوقيت بلغ 4:09.462 دقيقة، والهجانة الألمانية في مارك وارد بتوقيت بلغ 4:15.499 دقيقة.
وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان بالتعاون مع الاتحاد الدولي (آي سي آر إف) قد استحدثت في النسخة الحالية إقامة شوط ماراثون دولي مفتوح مخصص للسيدات بجوائز مالية تصل إلى 155 ألف ريال، وذلك في إطار جهود الاتحادين السعودي والدولي للهجن لتطوير رياضة المرأة.
وأقيمت اليوم ستة أشواط الماراثون للراكب البشري، خمسة أشواط للرجال مسافة كل شوط 4 كيلو مترات، وشوط مخصص للنساء وبمسافة 2 كيلو متر.
وظفر الهجّان منيف العرادي بالمركز الأول في الماراثون للراكب البشري والتوقيت الأفضل بالمطية “الشارد” لمالكه: بشرى حماد بتوقيت بلغ 7:27.429 دقيقة.
وفي الشوط الثاني توج الهجّان عبد الله الربيعي بالمركز الأول بالمطية “براقه” لمالكها مشبب القحطاني بتوقيت 7:37.470 دقيقة.
كما توج بالشوط الثالث الهجّان نايف الجهني بالمطية “هملول”، لمالكه: سفر العصيمي مسجلا توقيت بلغ 7:49.041 دقيقة، الشوط الرابع كسبه الهجّان سالم الحويطي بالمطية “حربة” لمالكها عاطف القرشي بتوقيت 7:40.970 دقيقة، والشوط الخامس الهجّان سليمان الحويطي بالمطية “الدكتور” لمالكه سلمان عبيد الدوسري بتوقيت بلغ 7:32.457 دقيقة.