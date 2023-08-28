سقوط طائرة مقاتلة من نوع «تورنيدو» أثناء مهمة تدريبية بالشرقية

البلاد : متابعات

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة (15:44) من مساء اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023م، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (تورنيدو) أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

وأكد العميد المالكي، نجاة الطاقم الجوي -ولله الحمد- بعد استخدام كرسيي النجاة، كما أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة.

واختتم العميد المالكي تصريحه، بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.