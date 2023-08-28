ريال مدريد يصدر بيانًا بشأن إصابة فينيسيوس جونيور

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا رسميًا أمسية اليوم الاثنين بشان إصابة نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور (23 عامًا) مثّل خيبة أمل لجماهيره.

واضطر فينيسيوس جونيور للخروج في الدقيقة 18 أمام سيلتا فيغو، في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضية بالليغا وانتهت بفوز ريال مدريد (1-0).

وقال البيان: “أظهرت الفحوصات أن فينيسيوس جونيور يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية بساقه اليمنى. سيتم تقييم تطور الحالة”.

بات من المؤكد أن اللاعب سيغيب عن مباريات ريال مدريد المقبلة، وأقربها في الدوري الإسباني أمام خيتافي يوم 2 سبتمبر، لحساب الجولة الرابعة.

لم يحدد بيان ريال مدريد مدّة غياب فينيسيوس جونيور، لكن وسائل إعلام مقرّبة من أسوار النادي الملكي، أكّدت أنها تتراوح بين 4 و5 أسابيع.