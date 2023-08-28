داعياً لإستخدام الكمامة في الأماكن المزدحمة.. إستشاري لـ(البلاد): متحورات كورونا الجديدة لا تدعو للقلق

جدة ــ ياسر خليل

كشف الأكاديمي بجامعة الباحة واستشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد بن عبدالرحمن حلواني ، أن المتحور الجديد لكورونا “EG-5.2” لا يدعو للقلق في الوقت الحالي ، وأن الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل وزارة الصحة كفيلة بعدم توسع دائرة انتشاره ، ولكن يظل دور أفراد المجتمعات مهماً وضرورياً في إتخاذ السبل الوقائية التي تتمثل في التطعيمات وارتداء الكمامة في أماكن التجمعات والحرص على غسل وتطهير اليدين بشكل دائم والحد من ملامسة الأسطح الخارجية في الأماكن العامة قدر المستطاع.

وقال في تصريح لـ” البلاد”، إن أعراض الإصابة بتمحور “EG-5.2” هي أعراض بسيطة ولا يوجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية، إذ إن التوصيات الطبية ما زالت هي التطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثرا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم، والتطهير المستمر للأيدي، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة.



وحول ظهور العديد من المتحورات الجديدة مضى د .حلواني قائلاً:

من الناحية العلمية والطبية من الطبيعي أن تتحور الفيروسات كما قلنا ذلك سابقا ، وهذا ما لمسناه في فيروس كورونا الرئيسي أو أوميكرون الذي نتج عنه عدة تحورات جديدة شكلت جميعها خصائص ومميزات لها منها سرعة الانتشار، وخلال الفترة الماضية رصدت منظمة الصحة العالمية متحورات عديدة منها BA.2.86 وXBB.1.5، وXBB.1.16، وEG.5 كمتحوّرات مثيرة للاهتمام و المتحور الجديد له قدرة عالية جداً في الانتشار قد تصل الى مقدرة الشخص المصاب الى إصابة حدود 13 شخصا ممن هم حوله.



وفيما إذا كان العالم سيعود لإرتداء الكمامة مرة أخرى قال :

الوضع حتى الآن مطمئن ولله الحمد، وقد يكون من الأفضل لبس الكمامة في الأماكن المزدحمة و إتباع إرشادات ونصائح وقرارات وزارة الصحة، ففي ظل تعدد منصات وسائل التواصل الاجتماعي ودخول العديد من الغير متخصصين في المجال بتصريحات ليس لها أي اساس علمي، تزداد فرص انتشار المعلومات الخاطئة وغير الصحيحة وللأسف هذا يساعد إعادة نشرها وتداولها و تكريس المعلومة غير الصحيحة وزيادة الذعر، لذا انصح بإتباع منصات الجهات الرسمية فقط ، ولكن بشكل عام أنصح بارتداء الكمامة في أماكن التجمعات، تفادياً لبعض الأمراض الفيروسية الأخرى التي تتعب الجسد مثل الانفلونزا الموسمية والتهابات الحلق .



وحول أهمية الجرعات المنشطة لمواجهة متحورات كورونا قال:

وحول مدى صحة أن نشاط الفيروسات يقل ويتراجع في الحر وتحديداً الصيف قال :

خلال الصيف قد تنخفض الإصابات التنفسية بشكل كبير، ولكنها لا تختفي، بل بالعكس تعتبر شهور الصيف الأكثر دفئًا ورطوبة، وتنتقل بها بعض أنواع معينة من الفيروسات التنفسية الشبيهة بالإنفلونزا، والتي تعرف باسم (بارا إنفلونزا)، وبعض فيروسات أخرى مثل فيروسات البرد، وكلاهما تسببان أعراضًا شبيهة بالزكام مثل سيلان الأنف وانخفاض الطاقة وآلام العضلات والسعال والصداع والتهاب الحلق ، وانتقال هذه الفيروسات قد يكون بعدة طرق؛ منها حمل بعض الأشخاص وخاصة كبار السن، بعض فيروسات الجهاز التنفسي دون ظهور أعراض، ومن الممكن جدًا أن يكونوا مصدر عدوى للآخرين، حيث ينشر هؤلاء الفيروس إلى مخالطيهم دون أن يحس بهم أحد، وهذا مثبت بدراسات حديثة أجريت مؤخرًا بهذا الشأن ، وقد تنتشر العدوى أيضًا بسبب سفر بعض الأشخاص إلى بلدان مختلفة، ذات طقس شتوي أو طقس معتدل كجنوب افريقيا واستراليا ويعودون ومعهم بعض من الفيروسات المنتشرة هناك ، و ويصيبون بها الغير، لذلك لا تختفي فيروسات الجهاز التنفسي أبدًا.