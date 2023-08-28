ثمنوا إطلاق المخطط العام.. المسؤولون: تطوير القطاع اللوجستي وتنويع الاقتصاد

البلاد/ الدمام – الرياض

ثمّن الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية، إطلاق سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية -حفظه الله- المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة؛ كوجهة استثمارية رائدة ومركزاً لوجستياً عالمياً.

وأضاف: ” ستعمل هيئة تطوير المنطقة الشرقية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تسريع وتسهيل العمل في تلك المراكز، وتقديم جميع الخدمات التي تأتي ضمن اختصاصاتها، من أجل تحقيق أهدافها وتسريع مخرجاتها، خاصة أن العدد الأكبر من تلك المراكز موجود في المنطقة”.

وأشار إلى أن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية سيمكّن الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، كما ستدعم التجارة الإلكترونية؛ لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية، في وقت يُعد فيه قطاع الخدمات اللوجستية إحدى الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة.

في السياق، قال وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر: إن إطلاق سمو ولي العهد -حفظه الله- للمخطط العام للمراكز اللوجستية بالمملكة يشكل دعماً كبيراً للقطاع اللوجستي، والاقتصاد الوطني، لتعزيز مكانة المملكة؛ كمركز لوجستي عالمي وفق رؤية المملكة 2030.

ونوه وزير النقل والخدمات اللوجستية بما تحقق من إصلاحات هيكلية وتشغيلية واسعة، ومبادرات إستراتيجية نوعية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ منذ إطلاق سمو ولي العهد -حفظه الله- للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية منتصف العام 2021م، التي أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات المنظومة وفق المؤشرات الدولية، وعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.