باحث في الطقس والمناخ : الجمعة المقبلة بداية فصل الخريف

البلاد ـ جدة

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني عن موعد دخول فصل الخريف إرصاديا على مناطق المملكة.

وقال في تغريدة على منصة “إكس”، أن يوم الجمعة القادم سيشهد بداية فصل الخريف أرصادياً و يوافق 16 صفر 1445هـ. يشار إلى أن بعض مناطق المملكة ، شهدت أمس، أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد شملت أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان و عسير والباحة ومكة وإمتدت الأمطار الى أجزاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة.

إلى ذلك توقّع خبير الطقس والتنبؤات الجوية عبدالله العصيمي، أن تشهد أغلب المناطق خلال الموسم المقبل شتاءً مبكراً وطويلاً وشديد البرودة.

وأوضح، أن هذا الشتاء المبكّر والطويل قد يبدأ من النصف الثاني من نوفمبر بسبب توقع نشاط المرتفع الآزوري من جهة، ونشاط الجبهة السيبيرية من جهة أخرى، اللذين يسبّبان تأثيرات عدة، منها موجات باردة متتابعة متوسطة إلى قوية، وغالباً سيكون الشتاء الأشد برودة منذ سنوات.