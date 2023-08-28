الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية : دعم الحقيبة المدرسية مرتبط بحالة “نور”

البلاد-جدة

ربطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بين الحصول على دعم الحقيبة المدرسية وحالة الابن أو الابنة في نظام “نور”.

وأوضحت الوزارة عبر حساب الضمان الاجتماعي والتمكين على منصة “إكس”، أن استحقاق دعم الحقيبة المدرسية لا يعتمد على البيانات المُسجلة في المنصة، بل يعتمد على حالة الابن أو الابنة في نظام نور.

وأضافت أن استحقاق دعم حليب الأطفال يعتمد على عمر الطفل، ولا يشترط للحصول عليه أي إجراء أو تعديل لمعلومات الطفل في الملف الموحد من قبل المستفيد.

وحول شروط استحقاق دعم حليب الأطفال، بينت الوزارة أنها تتضمن أن تكون حالة أهلية مستفيد الضمان الاجتماعي “مؤهلاً”، وأن يكون عمر الطفل من حديث الولادة إلى سنتين.