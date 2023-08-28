الرياضة

الشباب مع الرئيس المكلف يجري مرانه الرئيسي لـ (النصر)

صحيفة البلادaccess_time12 / صفر / 1445 هـ      28 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر

بحضور ومتابعة رئيس النادي (المكلف) خليف الهويشان، أجرى فريق الشباب، مساء الأحد، الحصة التدريبية الرئيسة في ملعب النادي الرديف استعدادًا لمواجهة النصر، يوم غد الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

قبل انطلاقة الحصة التدريبية أقام المدرب محاضرة فنية عبر الفيديو، استعرض من خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية، عقب ذلك، خضع اللاعبون لتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بإشراف مدرب اللياقة، تلاها بتمارين فنية في منتصف الملعب شهدت تطبيق الجمل الفنية التي اعتمدها للقاء، ثم اختتم المدرب تحضيراته بمناورة في كامل الملعب ركز من خلالها على تطبيق النهج التكتيكي الذي ينوي تنفيذه في المباراة، فضلًا عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية.

شهدت التدريبات مشاركة اللاعب رياض شراحيلي بعد إكماله برنامجه التأهيلي.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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