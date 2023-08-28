الشباب مع الرئيس المكلف يجري مرانه الرئيسي لـ (النصر)

الرياض – هاني البشر
بحضور ومتابعة رئيس النادي (المكلف) خليف الهويشان، أجرى فريق الشباب، مساء الأحد، الحصة التدريبية الرئيسة في ملعب النادي الرديف استعدادًا لمواجهة النصر، يوم غد الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة في دوري روشن السعودي للمحترفين.
قبل انطلاقة الحصة التدريبية أقام المدرب محاضرة فنية عبر الفيديو، استعرض من خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية، عقب ذلك، خضع اللاعبون لتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بإشراف مدرب اللياقة، تلاها بتمارين فنية في منتصف الملعب شهدت تطبيق الجمل الفنية التي اعتمدها للقاء، ثم اختتم المدرب تحضيراته بمناورة في كامل الملعب ركز من خلالها على تطبيق النهج التكتيكي الذي ينوي تنفيذه في المباراة، فضلًا عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية.
شهدت التدريبات مشاركة اللاعب رياض شراحيلي بعد إكماله برنامجه التأهيلي.
🎥 عبر سناب الشباب :
جانب من حديث رئيس النادي المكلف الاستاذ "خليف الهويشان" مع اللاعبين قبل إنطلاق التدريبات #يلا_شباب pic.twitter.com/msor6Q0tf6
— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) August 27, 2023