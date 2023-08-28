المحليات

البحرية تتسلَّم قيادة قوة الواجب المختلطة

صحيفة البلادaccess_time12 / صفر / 1445 هـ      28 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – واس

تَسلَّمت القوات البحرية الملكية السعودية أمس، مهام قيادة قوة الواجب المختلطة 152 من سلاح البحرية الملكي البحريني، وقيادة قوة ” الحارس” من البحرية الملكية البريطانية، وذلك في حفل رسمي أقيم في مقر قاعدة الدعم البحرية الأمريكية بالأسطول الخامس في مملكة البحرين.

وأقيمت مراسم التسليم والاستلام، بحضور قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي، وقائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المختلطة الفريق بحري براد كوبر، وقائد سلاح البحرية الملكي البحريني اللواء ركن بحري أحمد بن محمد آل بن علي، وعدد من السفراء والملحقين والسلك الدبلوماسي في المنامة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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