الرياضة

أبها يتغلب على الفيحاء بتنائية

صحيفة البلادaccess_time12 / صفر / 1445 هـ      28 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

نجح فريق أبها في حصد 3 نقاط مهمة بعد فوزه على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم  على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين.

 

سجل لأبها الكاميروني إيكامبي في الدقيقة 37، وأضاف أحمد عبده الهدف الثاني في الدقيقة  63، ثم قلص ساكالا النتيجة للفيحاء من ركلة جزاء- احتسبها الحكم بعد الرجوع للفار- في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز يرفع أبها رصيده إلى النقطة السادسة؛ ليرتقي إلى المركز  السابع، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 5 نقاط في المركز الثامن.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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