أبها يتغلب على الفيحاء بتنائية

محمود العوضي- جدة
نجح فريق أبها في حصد 3 نقاط مهمة بعد فوزه على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين.
سجل لأبها الكاميروني إيكامبي في الدقيقة 37، وأضاف أحمد عبده الهدف الثاني في الدقيقة 63، ثم قلص ساكالا النتيجة للفيحاء من ركلة جزاء- احتسبها الحكم بعد الرجوع للفار- في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز يرفع أبها رصيده إلى النقطة السادسة؛ ليرتقي إلى المركز السابع، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 5 نقاط في المركز الثامن.
الهدف الأول لـ أبها عن طريق ايكامبي.#دوري_روشن_السعودي#أبها_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/Q9Dcj9jVCZ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 28, 2023
أحمد عبده يضيف الهدف الثاني لأبها⚽️#دوري_روشن_السعودي#أبها_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/dsuOrMtylQ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 28, 2023
ساكالا يقلص الفارق للفيحاء⚽️#دوري_روشن_السعودي#أبها_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/MlBrVlORXT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 28, 2023