232 مليونا استثمارات الصناعات الغذائية

البلاد ـ الرياض

تعد “مدن” الشريك الإستراتيجي للمعرض الذي يُعد الأكبر من نوعه في المملكة، في مجال الأغذية والمشروبات والضيافة، وفي هذا السياق، وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” 7 عقود استثمار صناعي لتخصيص 99,400 م2 في قطاع الأغذية والمشروبات، باستثمارات وطنية وأجنبية مُستقطبة تصل إلى 232,3 مليون ريال، واتفاقيتين لتيسير الحلول التمويلية ودعم وتمكين ريادة الأعمال، وذلك خلال انعقاد فعاليات النسخة الأولى من معرض “سعودي فود 2023”.

وتضمنت الاتفاقيات المُوقعة عقدًا للمواد الغذائية باستثمارات تصل إلى 140 مليون ريال لتخصيص أرض صناعية على مساحة 27,400م2 في المدينة الصناعية الثالثة بجدة، لإنتاج الحليب السائل واللبن الطازجين، إضافة إلى توقيع عقد بقيمة 40 مليون ريال؛ خُصص خلاله مساحة 16,500م2 لتصنيع علب الطعام والأدوية والعطور والأطباق والأكياس الورقية والكتب والمجلات في مدينة سدير للصناعة والأعمال، وإضافة إلى ذلك، تم تخصيص مساحة 25,027م2 في المدينة الصناعية الثانية بالقصيم، لاستثمار 22 مليون ريال في صُنع منتجات الكاكاو والشوكولاتة والحلويات، إضافة إلى تخصيص 11,051م2، للصناعة في المدينة الصناعية الثالثة بجدة لاستثمار 10 ملايين ريال في مجال توطين صناعة حفظ الأسماك والمنتجات السمكية، كما تم توقيع عقد لتخصيص مساحة 7,400م2 في المدينة الصناعية الثالثة بجدة، لحفظ الأسماك والمنتجات السمكية بواسطة التجفيف والتدخين والتمليح باستثمارات 11,8 مليون ريال.

وفي سياق تمكين رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أُبرم عقدا تخصيص 10,500م2 في مدينة سدير للصناعة والأعمال لاستثمار 25 مليون ريال، ومصنع بمساحة 1500م2 في المدينة الصناعية بجازان لاستثمار 2,5 مليون ريال في إنتاج عصائر الفواكه وتقطيع وتعبئة وتغليف الفواكه والخضار.

وفي الجانب ذاته وقَّعت “مدن” اتفاقية تعاون مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، لتمكين مشروعات ريادة الأعمال عبر عدد من المسارات تشمل توفير برامج تدريبية، وورش عمل لصقل المهارات الفنية، بجانب تخصيص مواقع لإنشاء ساحات عمل، ودعمها بكافة المُحفزّات التي تُسهم في تأسيس منشآتهم داخل المدن الصناعية، وكذلك توقيع اتفاقية مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، لتحفيز المصانع على التوسع في التصدير والاستيراد ودعم القطاع غير النفطي، وتمويل المرشحة منها لرفع كفاءة الإنتاج، وتقديم الدعم المالي وغير المالي اللازم لتحقيق هذه الأهداف داخل مدننا الصناعية في جميع أنحاء المملكة.

كما أن “مدن” نجحت خلال شراكتها الإستراتيجية بمعرض “سعودي فود” في إضافة نحو 99,400 م2 لإجمالي مساحات المصانع الغذائية ، مشيرًا إلى أن عام 2023م شهد منذ بدايته ارتفاعًا في أعداد المصانع الغذائية لتصل إلى أكثر من 1200 مصنع، وبنسبة بلغت 22 % من إجمالي الاستثمارات المستقطبة في المدن الصناعية.

ليس هذا فحسب بل أن “مدن” تدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة ورؤية السعودية 2023 الرامية لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وجذب مشاريع استثمارية قيمتها 20 مليار دولار في هذا القطاع الحيوي بحلول عام 2035م، وتشمل العديد من القطاعات المهمة أبرزها الدواجن والألبان والمأكولات البحرية، ومضاعفة قيمة الصادرات من 3.7 مليارات دولار في عام 2022م إلى 10.9 مليارات دولار عام 2035م.