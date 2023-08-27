الرياضة وزارة الرياضة تقرر حل مجلس إدارة نادي الشباب

جدة – البلاد أصدرت وزارة الرياضة قرارًا يقضي بحل مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة الأستاذ خالد آل ثنيان، وتكليف الأستاذ خليف الهويشان بتسيير شؤون النادي لحين عقد الجمعية العمومية غير العادية. وقال بيان وزارة الرياضة: “بناء على ما تضمنه المحضر الخاص باجتماع مجلس إدارة نادي الشباب المنعقد بتاريخ 25 أغسطس، من استقالة أربعة من أعضاء مجلس إدارة النادي، فقد أصدرت وزارة الرياضة قرارا يقضي بما يلي: أولا: حل مجلس إدارة نادي الشباب المعتمد برئاسة الأستاذ/ خالد بن سعد آل ثنيان، وذلك استنادا إلى الفقرة (7) من المادة السادسة والثلاثين من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية. ثانيا: تكليف الأستاذ/ خليف بن عبدالله الهويشان، بتسيير شؤون النادي لحين عقد الجمعية العمومية (غير العادية)، وانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك استنادًا إلى الفقرة (10) من المادة الخامسة والتسعين من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية. كما تعلن الوزارة أن اللجنة العامة للانتخابات، حددت يوم الأحد 10 سبتمبر 2023م موعدا لفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الشباب، والله الموفق”.