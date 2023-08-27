موجز اقتصادي

معرض “فرصة”

برعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة، انطلقت فعاليات معرض فرصة الدولي للذهب والألماس التي تنظمه الغرفة التجارية بقاعة الحسام للمعارض والمؤتمرات ، وتستمر حى 30 أغسطس الجاري ، ويستهدف المعرض تنشيط الحراك الاقتصادي والسياحي بالمنطقة وأفضل الطرق التسويقية لتنمية وتطوير النشاط التجاري.

الوعي التأميني

نظمت غرفة حائل بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ورشة عمل لرفع مستوى الوعي التأميني لأصحاب الأعمال والمشتركين والتعريف بالخدمات المقدمة من المؤسسة ، كذلك تعزيز الوعي التأميني والتعريف باللوائح والأنظمة المطبقة ، وبحث سبل التطوير والتحسين المستمر والحفاظ على سلامة وحقوق المشتركين.

مهرجان ضباء

يواصل مهرجان المنتجات الزراعية الثاني فعالياته بمركز أشواق التابع لمحافظة ضباء، والذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، بمشاركة أكثر من 24 مزارعاً وعدد من الجهات الحكومية وغير الربحية، واستعرضت أجنحة المشاركين المنتجات الزراعية ذات الميزة النسبية بالمنطقة كالحمضيات والمانجو والتمور والعسل.