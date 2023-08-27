لقاء غرفة مكة..التسارع الرقمي

البلاد – مكة المكرمة

أكد الأمين العام المكلف للغرفة التجارية بمكة المكرمة المهندس عصمت عبدالكريم معتوق على ضرورة الاتساق مع التسارع الرقمي، الذي يقدم فرصاً واعدة وتحدياً كبيراً في نفس الوقت، لتأثيره المباشر على جودة الحياة والتحول الاقتصادي في المملكة والذي يعد التحول الرقمي أحد أهم ركائزه، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال كلمته في لقاء “طور التقنية” الذي نظمته الغرفة التجارية بمكة المكرمة بالشراكة مع “مجتمع جوجل السعودي للمطورين ” و”مجتمع النساء الرائدات في التقنية” ؛ الذي يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بالإمكانات التقنية للتطبيقات الرقمية الحديثة، وأدواتها، وآخر التحديثات التي طرأت عليها، تفعيلاً ليوم الاتصالات ومجتمع المعلومات.

واستضافت منصة اللقاء عدداً من المختصين للحديث عن أحدث الموضوعات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي، والأبعاد الجديدة للتطبيقات التقنية المختلفة، حيث تناولت المهندسة ربى تركي الكراني أهمية أبحاث تجربة المستخدم وتأثيرها الفعال في اتخاذ القرارات التطويرية الصحيحة التي تسهم في رفع الأرباح وتقليل الخسائر وإيجاد حلول مبتكرة.

من جهته تطرق المهندس وسام عبدالخالق منشي إلى لغات الويب في برمجة الروبوتات، والتعريف بخدمات قوقل للروبوتات، بالإضافة إلى المتحكمات الإلكترونية المعتمدة على خوادم الويب، و عرض بعض التجارب العملية لروبوتات تفاعلية حقيقية.