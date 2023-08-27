جامعة المؤسس ملتقى الإرشاد الجامعي

البلاد – جدة

اختتمت جامعة الملك عبدالعزيز، فعاليات “ملتقى الإرشاد الجامعي” لعام 1445هـ، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب واستقطب 8 الآلف طالب وطالبة، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

وشمل الملتقى معرض تعريفي ضم أجنحة للعمادات والكليات والمراكز، كما استهدف تعريف الطلاب والطالبات بالتخصصات العلمية والبرامج والخدمات والأنشطة التي تقدمها الجامعة طيلة العام الدراسي، بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية. وأكدت رئيس الجامعة المكلف الدكتور هناء بنت عبدالله النعيم على أهمية الملتقى، ودوره في تعريف الطلاب والطالبات بالتخصصات العلمية، واللوائح والأنظمة الجامعية، والأنشطة والبرامج غير الصفية التي تنظمها الجامعة، مقدمة شكرها لجميع قطاعات الجامعة المشاركين في الملتقى ومساهتهم الفاعلة في تعريف الطلبة بما تقدمه الجامعة لهم خلال فترة دراستهم.