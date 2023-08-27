تطوير قطاع التأمين وتنمية استثماراته

البلاد – جدة

تهدف هيئة التأمين التي وافق عليها مجلس الوزراء ، إلى تنظيم القطاع في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز من فاعليته، وتنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين. كما تهدف الهيئة إلى استقرار القطاع وتنمية والمساهمة في الاستقرار المالي،والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية وأركانها.

طبقا للجريدة الرسمية “أم القرى” ، نصّ تنظيم الهيئة على تمتعها بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وتقوم بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن مهامها:

– وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين

– وضع السياسات العامة والخطط والبرامج والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه، ومتابعة تنفيذها.

– اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.

– المساهمة في تشجيع الاستثماربالقطاع.

– وضع إجراءات جمع البيانات التأمينية، وحفظها، وآلية الاستفادة منها.

– وضع متطلبات التراخيص لممارسة أعمال التأمين.

– اقتراح آليات لتطوير التأمين على مشاريع الجهات العامة في المملكة واستثماراتها، ومدى الحاجة إلى إلزامية التأمين على النشاطات التي تشرف عليها هذه الجهات.

– تزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد والهيئات الدولية، بالإحصاءات الرسمية عن قطاع التأمين، وفقاً للإجراءات النظامية.