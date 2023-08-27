الهلال جاهز للاتفاق.. ونيمار يقترب من المشاركة

الرياض – محمد الجليحي
أكمل فريق الهلال استعداداته لمواجهة الفريق الاتفاقي مساء غد الاثنين على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.
ومن المتوقع مشاركة سلمان الفرج بديلًا للاعب سافيتش الموقوف بالبطاقة الحمراء، جراء طرده في مباراة الرائد الماضية، التي كسبها الأزرق بأربعة أهداف نظيفة.
وشارك في جزء من التدريبات النجم البرازيلي نيمار، الذي يواصل برنامجه العلاجي قبل المشاركة في المباريات الرسمية.
كما واصل المدافع كولابالي برنامجه العلاجي مع أداء بعض التدريبات اللياقية، ومن المتوقع عودته في الجولة الخامسة قبل توقف الدوري.
على صعيد متصل، طرحت إدارة نادي الهلال تذاكر مواجهة الاتفاق أمام الجمهور الهلالي عبر شرائها عن طريق تطبيق” بلو ستور” الخاص بنادي الهلال الذي شهد إقبالًا جيدًا من جمهور الهلال عند طرحها، ومن المتوقع أن تزداد عمليات الشراء قبل انطلاق اللقاء.