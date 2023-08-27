النزاهة وعدالة السعر.. تفاصيل ضوابط المزادات العقارية

البلاد – جدة

بدأ العمل باللائحة التنظيمية للمزادات العقارية التي تضمنت 12 مادة ، تشمل أحكام الترخيص، والتزامات المرخص له، والمنصة الإلكترونية، وطلب إقامة مزاد عقاري، وأحكام إقامته.

وأكدت اللائحة على التحلي بالنزاهة والإخلاص، والتعامل بحياد وعدل، وعدم التأثير على المنافسة العادلة بأي شكل لتحقيق أفضل الأسعار.

اشترطت اللائحة لإصدار ترخيص ممارسة خدمة المزادات العقارية التالي:

– ربط منصة المزاد العقاري الإلكتروني الخاصة بالمرخص له، بالمنصة الإلكترونية للهيئة.

– التعهد بضمان سلامة العمليات التي تتم في منصة المرخص له، وإيقاف أو إعادة المزاد العقاري في الصفقات التي يشوبها أخطاء تقنية أو مخالفات، بما يضمن حماية تنافسية العرض والطلب.

– نشر كافة بيانات المزادات العقارية المقامة على منصة المرخص له في المنصة الإلكترونية للهيئة.

– الحصول على كافة التراخيص النظامية اللازمة لممارسة النشاط.

– ربط المنصة الإلكترونية مع منصة النفاذ الوطني.

كما نصت اللائحة على أنه يجب على المرخص له بممارسة المزادات العقارية، الالتزام بالتالي:

– حفظ جميع نشرات المزادات العقارية وسجلاتها، وتسجيل وقائع المزادات المرئية، والمستندات والبيانات لجميع تعاملاته لمدة (خمس) سنوات.

– إقامة المزاد العقاري خلال مدة سريان عقد الوساطة.

– الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الاختصاص.

– ممارسة الخدمة من قبل الأفراد المؤهلين التابعين للمرخص له والمسجلين لدى الهيئة.