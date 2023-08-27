التحديات العالمية.. بوصلة جديدة لمستقبل الاستثمار

البلاد – جدة

تحت عنوان “البوصلة الجديدة” ، تستعد مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لتنظيم مؤتمرها السنوي الرسمي في نسخته السابعة خلال الفترة من 24 – 26 أكتوبر القادم بمدينة الرياض، وستسلط الضوء على تأثير الحوارات العالمية في تجاوز الأوقات المضطربة.

جديد هذه النسخة هو اقتصار حضور القمم والمؤتمرات الخاصة بها على أصحاب العضويات والشركاء الإستراتيجيين وضيوفهم، بالإضافة إلى عدد كبير من صناع القرار والقادة الدوليين،

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس: “إن موضوع المؤتمر الرئيسي يشير إلى أن “البوصلة”، كرمز ، تمثل الهدف المطلوب أكثر من أي وقت مضى في وقتنا الحالي وهو التوجيه والإرشاد، فمن الضروري أن يجتمع مجتمع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار معًا لإعادة تصميم بوصلة جديدة كأداة للملاحة والإلهام”. وكانت النسخة السادسة قد شهدت في اكتوبر من العام الماضي 2022م ، إعلان أرامكو السعودية عن إنشاء صندوق للاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار للاستثمار في التقنية التي يمكن أن تدعم تحولًا مستقرًا وشاملًا للطاقة، الذي يُعد أحد أكبر صناديق رأس المال الجريء على مستوى العالم.

كما تم إعلان تحالف بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة الاستثمار، وشركة إليومينا بالولايات المتحدة الأمريكية، لإنشاء مركز “إليومينا” لتسريع الأعمال وجذب الشركات الناشئة مما يدعم المملكة في إنشاء منظومة ابتكار لقطاع الجينوم وتطوير مشاريعه ، فيما وقَّعت وزارة الاستثمار عدداً من الاتفاقيات الاستثمارية في قطاعات التعليم والترفيه والتقنية الحيوية، بهدف تحسين جودة الحياة في المملكة، وتعزيز اهتمام المستثمرين بالفرص المتاحة. يذكر أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، هي مؤسسة عالمية غير ربحية ذات ذراع استثماري وجدول أعمال واحد وهو التأثير في الإنسانية، وتلتزم بتشجيع العقول العظيمة من جميع أنحاء العالم، وتعمل على تحويل الأفكار إلى حلول واقعية في أربعة مجالات حيوية تتمثل في: الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة.