الرياضة

ابن نسيم حميد يسير على خطى والده

صحيفة البلادaccess_time11 / صفر / 1445 هـ      27 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – البلاد

فاز آدم نسيم حميد (23 عاماً)، نجل بطل العالم السابق نسيم حميد، في أول نزال له على هامش مواجهة على الألقاب العالمية لوزن الثقيل في بولندا بين أولكسندر أوسيك ودانييل ديبوا.

وتغلب حميد على منافسه التشيكي فويتشخ هردي بعد دقيقتين و9 ثوان فقط في جولة أولى من طرف واحد.
وقال حميد الملاكم في وزن فوق المتوسط: “هذا أول نزال لي على الإطلاق، ليست بدايتي الاحترافية وحسب”.

وأضاف: “الوجود هنا أمامكم جميعاً نعمة، شعرت بأنني نلت دفعة لأدائي وسأزداد تحسناً وتطوراً بدءاً من هنا”.
واكتسب حميد الأب، البريطاني من أصل يمني والملقب بالأمير، شهرة بسبب أسلوبه الممتع ودخوله الجذاب إلى الحلبة، وحقق العديد من الألقاب في وزن الريشة خلال مسيرته بين 1992 و2002.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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