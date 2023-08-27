إصابة فينيسيوس جونيور تربك حسابات ريال مدريد

قالت وسائل إعلام صادرة أمس السبت: إن إصابة مهاجم ريال مدريد، البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور (23 عامًا) أمام سيلتا فيغو في الفخذ، جاءت أكبر من المتوقّع.

واضطر فينيسيوس جونيور للخروج في الدقيقة 18 أمام الفريق الغاليثي، في المباراة التي أقيمت الجمعة وانتهت بفوز ريال مدريد بهدف جود بيلينغهام (1-0).

وأوضحت يومية ماركا (Marca) الإسبانية، أن إصابة فينيسيوس جونيور قد تُبعده عن المشاركة مع الفريق الملكي إلى نهاية التوقف الدولي المقبل.

من المحتمل أن يتم تقييم حالة فينيسيوس جونيور في الأيام القليلة المقبلة، وسيصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا بعد أن ينتهي من الفحوصات اللازمة.

بات من المؤكد أن اللاعب الشاب سيغيب عن مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني أمام خيتافي يوم 2 سبتمبر لحساب الجولة الرابعة.

وفي نفس الصدد، قالت تقارير: إن ريال مدريد قد يتعاقد مع مهاجم في الميركاتو الصيفي الحالي بشكل عاجل، إن كانت إصابة فينيسيوس كارثية.