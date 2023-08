فيديو.. أهداف مباراة مانشستر يونايتد ونوتنغهام فورست (3-2)

حوّل مانشستر يونايتد تأخره (0-2) إلى الفوز بثلاثة أهداف لاثنين عصر السبت أمام نوتنغهام فورست، لحساب الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أقيمت المباراة في أرضية ملعب مانشستر يونايتد (أولد ترافورد) في حضور جماهيري غفير قارب 70 ألف مشجّع في المدرجات، وبإدارة الحكم ستيورات أتويل.

توتنغهام فورست بادر بالتسجيل في الدقيقة الثانية عبر النيجيري تايو أونييه، ثم أضاف المدافع الإيفواري ويلي بولي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الرابعة.

أهداف مانشستر يونايتد في العودة، بدأها الدنماركي المخضرم كريستيان إريكسن في الدقيقة 18، حينما تابع توزيعة من زميله الإنجليزي ماركوس راشفورد.

في الشوط الثاني تواصلت أهداف مانشستر يونايتد ضد نوتنغهام فورست عندما سجّل كاسيميرو بالدقيقة 52، ثم طُرد لاعب نوتنغهام، جويل وارد بالدقيقة 67.

ومنح البرتغالي وقائد الفريق، برونو فيرنانديز، هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الدقيقة 76 من علامة الجزاء.

شاهد أهداف مانشستر يونايتد ونوتنغهام فورست 3-2

