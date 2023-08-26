طريقة عمل كيكة باللوز والليمون

وصفة كيك مناسبة للإفطار أو مع الشاي

المقادير اللازمة

2 وربع كوب دقيق

6 حبات بيض

ملعقة كبيرة فانيليا

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

كوب سكر أبيض بودرة

كوب ماء مغلي

نصف كوب زيت

1 ونصف كوب سكر أبيض

ملعقة كبيرة بشر ليمون

ربع ملعقة خل

ربع ملعقة ملح

نصف كوب لوز فيليه

طريقة العمل

يفصل الصفار عن البياض

يخفق البياض مع الملح والخل

يضاف لهم السكر البودرة بالتدريج مع استمرار الخفق حتي نحصل علي قوام مارينج ثابت

في وعاء منفصل يقلب صفار البيض بمضرب يدوي مع السكر والفانيليا

يضاف له الدقيق والبيكينج بودر والزيت وبشر الليمون ويقلب

ستلاحظين ان الخليط سميك فلا داعي للقلق

قومي بإضافة الماء المغلي وقلبي بحرص حتي تحصلي علي خليط متماسك

قومي بوضع قليل من البياض للصفار وقلبي

كرري العملية حتي يصبح خليط الصفار سلس

ثم قومي بتقليب كل كمية الصفار علي البياض جيداً

صبي الخليط في قالب كيك مبطن

ثم رشي اللوز علي الوجه برفق

اخبزي الكيك في فرن مسخن مسبقاً 180 درجة مدة 35 دقيقة أو حتي تنضج تماماً

إذا لاحظتي الوجه اصبح ذهبي ولا يزال الكيك غير ناضج قومي بوضع ورق ألمونيوم أعلي الصينية

تخرج الصينية من الفرن وتترك لتبرد ثم تقدم مزينة باللوز والليمون

ومن الممكن سقي الكيك شيرة باردة فور خروجها من الفرن