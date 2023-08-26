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طريقة عمل أضلاع اللحم المشوية بصوص الباربكيو المدخن

نيفين عباسaccess_time10 / صفر / 1445 هـ      26 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي النكهات المدخنة وصفة أضلاع اللحم مع صلصة الباربكيو المدخن

المقادير اللازمة
أضلاع لحم كمية بحسب الرغبة
ملح بحري خشن
فلفل إسود مجروش
كوب من صلصة الباربكيو المدخن
نصف كوب زيت زيتون
ملعقة صغيرة بودرة البصل وبودرة الثوم
2 ملعقة كبيرة سكر بني ويمكن إستبدالها بعسل النحل الأبيض
2 ملعقة صغيرة صلصة رسيستيرشاير

طريقة العمل
قومي بتقليب الزيت والملح والفلفل وصلصة الباربكيو المدخنة والعسل أو السكر وبودرة الثوم والبصل وصلصة الرسيستيرشاير معاً حتي تمتزج كل المكونات
أرفعي مقدار 2 ملعقة كبيرة من الخليط وأتركيها جانباً
إحضري أضلاع اللحم
بواسطة فرشاه قومي بدهن أضلاع اللحم من الداخل والخارج بخليط الباربكيو
إنقلي اللحم إلي رف سلكي داخل صينية فرن
قومي بتغطية اللحم بواسطة ورق الألمونيوم
ضعي في الصينية من الأسفل كوب ماء لضمان عدم إحتراقه
ضعي برفق اللحم في الفرن لمدة 2-3 ساعات ويمكن وضع ماء بالصينية كلما جف
إخرجي اللحم من الفرن
ثم أنقليه علي صينية بها سيليكون غير لاصق أو صينية غير لاصقة
قومي بدهن أضلاع اللحم بالصوص الذي تركناه جانباً
ضعي اللحم في الفرن مرة أخري أسفل الشواية للحصول علي ملمس دبق ولون ذهبي مكرمل للحم
يخرج من الفرن ويقدم مع البطاطس

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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