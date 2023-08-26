طريقة عمل أضلاع اللحم المشوية بصوص الباربكيو المدخن

لمحبي النكهات المدخنة وصفة أضلاع اللحم مع صلصة الباربكيو المدخن

المقادير اللازمة

أضلاع لحم كمية بحسب الرغبة

ملح بحري خشن

فلفل إسود مجروش

كوب من صلصة الباربكيو المدخن

نصف كوب زيت زيتون

ملعقة صغيرة بودرة البصل وبودرة الثوم

2 ملعقة كبيرة سكر بني ويمكن إستبدالها بعسل النحل الأبيض

2 ملعقة صغيرة صلصة رسيستيرشاير

طريقة العمل

قومي بتقليب الزيت والملح والفلفل وصلصة الباربكيو المدخنة والعسل أو السكر وبودرة الثوم والبصل وصلصة الرسيستيرشاير معاً حتي تمتزج كل المكونات

أرفعي مقدار 2 ملعقة كبيرة من الخليط وأتركيها جانباً

إحضري أضلاع اللحم

بواسطة فرشاه قومي بدهن أضلاع اللحم من الداخل والخارج بخليط الباربكيو

إنقلي اللحم إلي رف سلكي داخل صينية فرن

قومي بتغطية اللحم بواسطة ورق الألمونيوم

ضعي في الصينية من الأسفل كوب ماء لضمان عدم إحتراقه

ضعي برفق اللحم في الفرن لمدة 2-3 ساعات ويمكن وضع ماء بالصينية كلما جف

إخرجي اللحم من الفرن

ثم أنقليه علي صينية بها سيليكون غير لاصق أو صينية غير لاصقة

قومي بدهن أضلاع اللحم بالصوص الذي تركناه جانباً

ضعي اللحم في الفرن مرة أخري أسفل الشواية للحصول علي ملمس دبق ولون ذهبي مكرمل للحم

يخرج من الفرن ويقدم مع البطاطس