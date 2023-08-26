شاهد.. أهداف مباراة أرسنال وفولهام (2-2)

أجبر فولهام نظيره أرسنال على التعادل (2-2) عصر السبت، ضمن مباريات المرحلة الثالثة من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز (2023-2024).

وأمام 60 ألف مشجّع بملعب أرسنال (الإمارات) تقدّم فولهام أولًا عبر متوسط الميدان البرازيلي أندرياس بيريرا مستغلًا خطّا دفاعيًا في الدقيقة الأولى.

في الشوط الثاني تمكّن أرسنال من التعديل والتقدّم، عبر الإنجليزي بوكايو ساكا في الدقيقة 70 من علامة الجزاء، ومواطنه إدواردو نيكيتياه بالدقيقة 72.

لعب فولهام منقوصًا منذ الدقيقة 83 نتيجة طرد النيجيري كالفن باسي، وقبل نهاية المباراة بـ3 دقائق منح البرتغالي جواو بالهينيا هدف التعادل لفولهام.

شاهد أهداف أرسنال وفولهام (2-2)

هدف مباغت من فولهام يفتتح به النتيجة من الدقيقة الأولى #الدوري_الإنجليزي #ارسنال_فولهام pic.twitter.com/6Aa1pLmAb1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 26, 2023