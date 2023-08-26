الرياضة

شاهد.. أهداف مباراة أرسنال وفولهام (2-2)

محمد ابو الوفاaccess_time10 / صفر / 1445 هـ      26 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف أرسنال وفولهام 2-2

أجبر فولهام نظيره أرسنال على التعادل (2-2) عصر السبت، ضمن مباريات المرحلة الثالثة من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز (2023-2024).

 

وأمام 60 ألف مشجّع بملعب أرسنال (الإمارات) تقدّم فولهام أولًا عبر متوسط الميدان البرازيلي أندرياس بيريرا مستغلًا خطّا دفاعيًا في الدقيقة الأولى.

 

في الشوط الثاني تمكّن أرسنال من التعديل والتقدّم، عبر الإنجليزي بوكايو ساكا في الدقيقة 70 من علامة الجزاء، ومواطنه إدواردو نيكيتياه بالدقيقة 72.

 

لعب فولهام منقوصًا منذ الدقيقة 83 نتيجة طرد النيجيري كالفن باسي، وقبل نهاية المباراة بـ3 دقائق منح البرتغالي جواو بالهينيا هدف التعادل لفولهام.

 

شاهد أهداف أرسنال وفولهام (2-2)

 

 

m.abo.elwafa

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