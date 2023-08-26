الرياضة

رسميًا.. الموهبة غابري فيغا أهلاوي 3 مواسم

صحيفة البلادaccess_time10 / صفر / 1445 هـ      26 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

هلال سلمان- جدة

أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع اللاعب الإسباني غابرييل فيغا لمدة 3 مواسم قادمًا من نادي سلتا فيغو.

كسب الأهلي لاعبًا موهوبًا يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، وكان مطلوبًا من عملاقي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى نابولي الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، بفضل البراعة الكبيرة التي أظهرها الموسم الماضي في الليغا.

وبات لزامًا على الأهلي التخلي عن أحد محترفيه الأجانب، والأقرب للرحيل هو الجزائري رياض بودبوز.
وضم الأهلي كلًا من: التركي مريح ديميرال، والجزائري رياض محرز، والعاجي فرانك كيسيه، والبرازيليين روبرتو فيرمينو، وروجر إيبانيز، والفرنسي سان ماكسيمان، وحارس المرمى السنغالي إدوار ميندي، بالإضافة إلى المقدوني أليوسكي والجزائري بودبوز.

وقد تكوّن فيغا في نادي سلتا فيغو، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في سن الـ 18، وخاض الموسم الماضي 39 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا، ومثل منتخبي إسبانيا تحت 18 عامًا وتحت 21 عامًا، ومن المتوقع أن يتم استدعاؤه للمنتخب الأول في الاستحقاقات المقبلة.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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