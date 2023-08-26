رسميًا.. الموهبة غابري فيغا أهلاوي 3 مواسم

هلال سلمان- جدة
أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع اللاعب الإسباني غابرييل فيغا لمدة 3 مواسم قادمًا من نادي سلتا فيغو.
كسب الأهلي لاعبًا موهوبًا يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، وكان مطلوبًا من عملاقي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى نابولي الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، بفضل البراعة الكبيرة التي أظهرها الموسم الماضي في الليغا.
وبات لزامًا على الأهلي التخلي عن أحد محترفيه الأجانب، والأقرب للرحيل هو الجزائري رياض بودبوز.
وضم الأهلي كلًا من: التركي مريح ديميرال، والجزائري رياض محرز، والعاجي فرانك كيسيه، والبرازيليين روبرتو فيرمينو، وروجر إيبانيز، والفرنسي سان ماكسيمان، وحارس المرمى السنغالي إدوار ميندي، بالإضافة إلى المقدوني أليوسكي والجزائري بودبوز.
وقد تكوّن فيغا في نادي سلتا فيغو، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في سن الـ 18، وخاض الموسم الماضي 39 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا، ومثل منتخبي إسبانيا تحت 18 عامًا وتحت 21 عامًا، ومن المتوقع أن يتم استدعاؤه للمنتخب الأول في الاستحقاقات المقبلة.