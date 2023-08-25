طريقة عمل كيك بطبقة الحليب المكثف وطبقة المانجو

يوفر المانجو المغنيسيوم والبوتاسيوم المهمين للحفاظ على تدفق الدم الطبيعي واسترخاء الأوعية الدموية وخفض مستويات ضغط الدم

المقادير اللازمة

للكيك

4 حبات بيض طازج بدرجة حرارة الغرفة

كوب ونصف دقيق حلويات منخول مرتين

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

ملعقة كبيرة نشا الذرة

ملعقة صغيرة فانيليا

1/8 ملعقة صغيرة ملح

ربع كوب زيت أو زبدة

نصف كوب حليب دافئ

نصف كوب سكر أبيض

نصف كوب سكر بودرة

لحشو كريمة الحليب المكثف

عبوة حليب مكثف محلي

كوب ونصف كريمة خفق

1 ملعقة كبيرة جيلاتين مذوب في 2 ملعقة كبيرة ماء

للوجه

2 كوب مانجو طازج مقطع مكعبات

1 كوب عصير مانجو

ملعقة صغيرة جيلاتين بودرة مذوب في ملعقة كبيرة ماء

طريقة العمل

الكيك

يفصل الصفار عن البياض

بالمضرب اليدوى، نخفق صفار البيض مع السكر الأبيض والفانيليا حتى تتجانس المكونات

نضيف لهم الحليب الدافئ والزيت أو الزبدة ونقلب جيدً

نضيف لهم الدقيق والبيكينج بودر والنشا ونقلب جيدًا حتى لا يكون به أي كتل

فى وعاء آخر، نخفق بياض البيض مع السكر البودرة والملح حتى يصبح قوامه متماسك كالمارينج تماماً

نقلب خليط بياض البيض على خليط صفار البيض حتى تتجانس المكونات معًا

نضع الخليط فى صينية خبز مسطحة

تخبز الكيكة فى فرن متوسط الحرارة حتى تمام النضج

نخرجها ونتركها لتبرد تمامًا

ثم تقطع مربعات تتسع لحجم اكواب التقديم

حشو كريمة الحليب المكثف

تسخن الكريمة علي النار مع خليط الجيلاتين دون ان تغلي

ترفع عن النار وتضاف للحليب المكثف المحلي وتقلب

يصب المزيج اعلي الكيك بعد ان يبرد تماماً

ثم يوضع بالثلاجة حتي يبرد ويتماسك جيدا

طبقة المانجو

يرفع عصير المانجو مع الجيلاتين حتي يسخن

ثم يضاف لقطع المانجو ويقلب برفق

يترك ليبرد

التقديم

نخرج القوالب من الثلاجة

يوضع طبقة من المانجو اعلاها برفق

ثم تعاد للثلاجة مرة اخري وتترك تبرد تماما يفضل ليلة كاملة

ثم تخرج وتقدم باردة