طريقة عمل ستيك السمك بصوص الليمون والمشروم

يحتوي السمك على فيتامين ج الذي يحمي الجسم من الأمراض ويعزز جهاز المناعة ويخفض ضغط الدم ومفيد لصحة القلب كما أنه يحتوي على الألياف الغذائية التي تحسن هضم الطعام

المقادير اللازمة

قطع من شرائح السمك الفيليه

ملح وفلفل

عصير ربع كوب ليمون

قشر ليمونة

زبدة

شبت وبقدونس مفرومين طازج

ملعقة صغيرة ثوم مفروم ناعم

كوب مشروم مقطع

طريقة العمل

يتبل السمك بالملح والفلفل

تذوب جزء من الزبدة بمقلاة غير لاصقة

يوضع السمك بها ويترك حتي يصبح ذهبي اللون

ثم يقلب للوجه الأخر ويترك حتي يصبح ذهبي اللون

يرفع من المقلاة

بنفس المقلاة نضع زبدة مرة اخري

يشوح الثوم بها نصف دقيقة

ثم يضاف له المشروم ونستمر بالتحريك حتي يصبح المشروم ذهبي

يضاف له عصير وبشر الليمون والشبت والبقدونس ويقلب جيداً

يقدم السمك مع الصوص ساخن