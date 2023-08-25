طريقة عمل تارت التين مع حشوة كريمة الجبن الريكوتا

يعد التين من الفواكه الغنية بالألياف الغذائية، مما يجعلها تحسين حركة الأمعاء وتعزيز الهضم
المقادير اللازمة
للتارت
كوب ونصف دقيق
100 جرام زبدة مكعبات باردة
ربع كوب ماء مثلج
رشة ملح
لحشو كريمة جبن الريكوتا
250 جرام جبن ريكوتا
نصف كوب كريمة خفق
نصف كوب سكر بودرة
تين طازج مقطع للوجه
مربي تين
طريقة العمل
التارت
يقلب الدقيق والملح
يوضع الزبدة وتفرك في الدقيق
توضع الماء وتقلب حتي نحصل علي عجينة بدون عجنها فترة طويلة
تفرد في قال تارت
تخبز في فرن متوسط الحرارة بعد وضع ورق زبدة عليها مع القليل من الحبوب
تترك بالفرن 180 درجة لمدة 20 دقيقة
تخرج من الفرن ويرفع ورق الزبدة والحبوب
توضع مرة اخري 5 دقائق بالفرن حتي تنضج وتتحمر
تخرج من الفرن
تدهن وهي ساخنة بمربي التين
ثم تترك لتبرد
تخفق الجبنة والكريمة والسكر معاً
يحشي قالب التارت بالخليط بعد ان يبرد تماماً
تزين بحبات التين وتترك بالثلاجة لتبرد تماماً
ثم تخرج وتقدم