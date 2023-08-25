طريقة عمل تارت التين مع حشوة كريمة الجبن الريكوتا

يعد التين من الفواكه الغنية بالألياف الغذائية، مما يجعلها تحسين حركة الأمعاء وتعزيز الهضم

المقادير اللازمة

للتارت

كوب ونصف دقيق

100 جرام زبدة مكعبات باردة

ربع كوب ماء مثلج

رشة ملح

لحشو كريمة جبن الريكوتا

250 جرام جبن ريكوتا

نصف كوب كريمة خفق

نصف كوب سكر بودرة

تين طازج مقطع للوجه

مربي تين

طريقة العمل

التارت

يقلب الدقيق والملح

يوضع الزبدة وتفرك في الدقيق

توضع الماء وتقلب حتي نحصل علي عجينة بدون عجنها فترة طويلة

تفرد في قال تارت

تخبز في فرن متوسط الحرارة بعد وضع ورق زبدة عليها مع القليل من الحبوب

تترك بالفرن 180 درجة لمدة 20 دقيقة

تخرج من الفرن ويرفع ورق الزبدة والحبوب

توضع مرة اخري 5 دقائق بالفرن حتي تنضج وتتحمر

تخرج من الفرن

تدهن وهي ساخنة بمربي التين

ثم تترك لتبرد

تخفق الجبنة والكريمة والسكر معاً

يحشي قالب التارت بالخليط بعد ان يبرد تماماً

تزين بحبات التين وتترك بالثلاجة لتبرد تماماً

ثم تخرج وتقدم