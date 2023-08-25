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طريقة عمل البيكاتا بالدجاج مع صوص المشروم بالكريمة

نيفين عباسaccess_time9 / صفر / 1445 هـ      25 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

يحتوي الدجاج على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي

المقادير اللازمة
كيلو شرائح من فيليه الدجاج المخلي من الجلد والعظم
ملح وفلفل إسود مجروش
زبدة
كوب ونصف كريمة
ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم
قليل من البقدونس المجفف
دقيق
3 كوب مشروم منظف ومقطع شرائح

طريقة العمل
يدق الدجاج حتي يصبح جميع قطع الدجاج بسماكة متوسطة
يتبل بالملح والفلفل من الجهتين
يغمس بطبقة رقيقة من الدقيق حتي يغطيه دون الضغط عليه مع إزالة الدقيق الزائد منه
تذوب الزبدة في مقلاة علي النار
توضع قطع شرائح الدجاج بالمقلاة
تترك علي كل جهة حوالي 4-5 دقائق حتي تصبح ذهبية اللون
ترفع قطع الدجاج في طبق جانبي
بنفس المقلاة نضع زبدة مرة اخري
يضاف لها الثوم ويقلب دقيقة
ثم المشروم ويقلب
يضاف للمشروم بعد أن يصبح ذهبي الكريمة والبقدونس المجفف
تترك لتغلي
ثم توضع قطع الدجاج داخل الكريمة وتترك حتي نحصل علي قوام كريمي كثيف قليلاً
يرفع الدجاج من المقلاة ويقدم مع صوص الكريمة بالمشروم والارز الابيض

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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