طريقة عمل البيكاتا بالدجاج مع صوص المشروم بالكريمة

يحتوي الدجاج على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي

المقادير اللازمة

كيلو شرائح من فيليه الدجاج المخلي من الجلد والعظم

ملح وفلفل إسود مجروش

زبدة

كوب ونصف كريمة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم

قليل من البقدونس المجفف

دقيق

3 كوب مشروم منظف ومقطع شرائح

طريقة العمل

يدق الدجاج حتي يصبح جميع قطع الدجاج بسماكة متوسطة

يتبل بالملح والفلفل من الجهتين

يغمس بطبقة رقيقة من الدقيق حتي يغطيه دون الضغط عليه مع إزالة الدقيق الزائد منه

تذوب الزبدة في مقلاة علي النار

توضع قطع شرائح الدجاج بالمقلاة

تترك علي كل جهة حوالي 4-5 دقائق حتي تصبح ذهبية اللون

ترفع قطع الدجاج في طبق جانبي

بنفس المقلاة نضع زبدة مرة اخري

يضاف لها الثوم ويقلب دقيقة

ثم المشروم ويقلب

يضاف للمشروم بعد أن يصبح ذهبي الكريمة والبقدونس المجفف

تترك لتغلي

ثم توضع قطع الدجاج داخل الكريمة وتترك حتي نحصل علي قوام كريمي كثيف قليلاً

يرفع الدجاج من المقلاة ويقدم مع صوص الكريمة بالمشروم والارز الابيض