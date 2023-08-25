الرياضة

” دنيا أبو طالب” تتأهل لبطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو

صحيفة البلادaccess_time9 / صفر / 1445 هـ      25 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تأهلت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو ثالثة العالم دنيا أبو طالب وزن (49 كجم ) لبطولة الجائزة الكبرى التي ستقام في باريس بداية شهر سبتمبر المقبل، وستضم أفضل اللاعبات المصنفات بالعالم.

وتعد هذه المشاركة الثانية للبطلة دنيا في هذا العام 2023 التي يشارك فيها أفضل اللاعبين المصنفين على مستوى العالم، عطفاً على النتائج اللافتة التي حققتها على الصعيدين الآسيوي والعالمي؛ حيث نالت الميدالية البرونزية عالمياً وآسيوياً خلال موسم 2022-2023.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري، أن هذه البطولة تعد الأقوى، وتفوق المنافسات العالمية؛ باعتبار أنها تضم النخبة، ونهدف لتحقيق ميداليات متقدمة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الفترات الماضية.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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