بريطانيا: قائد “فاغنر” توفي قبل تحطم طائرته

لندن : د ب أ

درست المخابرات البريطانية الظروف المحيطة بالوفاة المفترضة ليفغيني بريغوغين، زعيم مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة، في حادث تحطم طائرة أمس الأول الأربعاء.

وقالت وزارة الدفاع في منشورها اليومي بشأن الحرب على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، التي كانت تعرف سابقا باسم “تويتر” “لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على أن بريغوغين كان على متن الطائرة ومن المعروف أنه يمارس إجراءات أمن استثنائية. غير أنه من المحتمل جدا أن يكون قد لقي حتفه بالفعل”.

وجاء في بيان صادر اليوم الجمعة إن وفاة بريغوغين “ربما يكون لها تأثير مزعزع بشدة للاستقرار على جيش فاغنر الخاص”.

وتنشر وزارة الدفاع تحديثا بشأن الحرب يوميا، منذ الغزو الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 . وتتهم موسكو لندن بشن حملة مضللة.

من جهة أخرى ،أعربت وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاغون” عن اعتقادها بأن بريجوجين، قد قتل في حادث تحطم الطائرة التي كان يستقلها أول أمس الأربعاء في روسيا.