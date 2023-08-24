100 % طاقة متجددة.. “البحر الأحمر الدولية” تحصد جائزة “المطور الرائد”

البلاد – تبوك

حصلت “البحر الأحمر الدولية”، على جائزة “المطور الرائد” في حفل إعلان جوائز الريادة في الطاقة والتصميم البيئي للمنازل لعام 2023.

ويأتي هذا الإنجاز تقديراً لالتزام “البحر الأحمر” الدولية تجاه السياحة المتجددة والتطوير المسؤول، التي تشمل تشغيل وجهة “البحر الأحمر” باستخدام الطاقة المتجددة 100 %، والالتزام بمعايير الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء، إضافة إلى استخدام البناء المعياري لتقليل توليد النفايات، وإدارة مخلفات البناء خلال جميع مراحل التطوير بحرص وتفان.

وتوفر مدينة الموظفين “تيرتل باي”، التي حصلت على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي للمنازل من الفئة البلاتينية، مرافق سكنية ومجتمعية لفريق الإدارة والموظفين العاملين في جميع أنحاء وجهة “البحر الأحمر”، ومن المقرر أن تبلغ قدرتها الاستيعابية عند اكتمال العمل بها إلى 14,000 شخص، حيث روعي في تصميمها أحدث المفاهيم في العمل المشترك والمعيشة المجتمعية.

وتقع “تيرتل باي” في موقع متميز على الواجهة البحرية، وتضم مرافق ترفيهية حديثة بما في ذلك ساحات وملاعب رياضية، وصالة ألعاب رياضية مغلقة، ومساحات ترفيهية، فضلاً عن مستشفى ومدرسة ملحقين بها.

وسبق أن حازت “البحر الأحمر الدولية” على العضوية البلاتينية المرموقة في مجلس المباني الخضراء الأمريكي، حيث حققت درجة فريدة بلغت 94 من 100 في التقييم الأخير لمعيار استدامة العقارات العالمية.