وفد الصناعة والتعدين يزور ألمانيا

البلاد – الرياض

زار وفد من وزارة الصناعة والثروة المعدنية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين في عدد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين،وتبادل الخبرات في تنمية وتطوير القدرات البشرية،بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية.

والتقى الوفد، الذي يرأسه وكيل الوزارة لتنمية القدرات البشرية المهندس فارس الصقعبي،مسؤولين في وزارة الاقتصاد الألمانية، وناقش معهم آفاق التعاون بين الطرفين،كما اطلع الوفد على أبرز البرامج والمبادرات لتطوير وتنمية القدرات البشرية في الغرفة التجارية الصناعية في مقاطعة بافاريا،إضافة إلى زيارة جامعة ميونخ للعلوم التطبيقية؛ للاطلاع على المناهج التعليمية والبرامج الأكاديمية التي تُقدّمها الجامعة في عدد من التخصصات المتعلقة بقطاعي الصناعة والتعدين،والاطلاع على البرامج التدريبية.

وجرى خلال اللقاءات تأكيد أهمية العلاقات التاريخية التي تربط بين المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وبحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين، خاصة في تطوير القدرات البشرية في المجال الصناعي والتعديني، وسبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة بما يُحقق الرؤى والمصالح المشتركة بين الجانبين.