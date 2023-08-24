موجز اقتصادي

نشاطك التجاري

نظمت مؤسسة البريد السعودي “سُبل” ورشة عمل تحت عنوان “أبرز نشاطك التجاري”، أمس، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بمقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة، مع أصحاب الأعمال والمنشآت التجارية في مكة المكرمة، بهدف التعريف بخدمة الناشر التجاري وكيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة.

تمور بريدة

كشف فريق الإحصاء بكرنفال بريدة للتمور، أن عدد السيارات الواردة للسوق، خلال 21 يومًا بلغت 22.806 سيارات محملة بنحو 8942 طنًا لأكثر من 45 نوعًا من التمور. وشهد الكرنفال، الذي تنظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة التمور ببريدة، إقبالًا كبيرًا من قبل التجار والمستهلكين، واعتدالًا ملموسًا في تداول الكميات الواردة للسوق.

ندوة اقتصادية

شهدت القطيف ندوة اقتصادية، ناقشت تاريخ تطور سوق المال السعودية، بحضور عددٍ من الشخصيات ورجال الأعمال، وتناولت تطور البنية التشريعية للأسواق المالية في السعودية التي أصبحت متقدمة عالمياً خلال فترة زمنية قصيرة مقارنة بأسواق المال الأخرى، متطرقة إلى أهمية الاطلاع والمعرفة لدى المستثمر وتحديد أهدافه ووضع خطة واضحة للاستثمار.