مجلس الاستثمار يعزز دور القطاع الخاص

البلاد – الرياض

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار سيكون محفزاً لمسيرة الاستثمار.

وقال عبر حسابه في منصة “إكس X” (توتير سابقاً)، إن أن القرار سيسهم في تعزيز التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص ومُعززاً لجذب الاستثمارات إلى المملكة.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، إن موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار، يؤكد اهتمام ودعم القيادة لتعزيز وتطوير بيئة الاستثمار وجاذبيتها، ورفع مستوى التنافسية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.