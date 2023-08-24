الإقتصاد

مجلس الاستثمار يعزز دور القطاع الخاص

صحيفة البلادaccess_time8 / صفر / 1445 هـ      24 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار سيكون محفزاً لمسيرة الاستثمار.

وقال عبر حسابه في منصة “إكس X” (توتير سابقاً)، إن أن القرار سيسهم في تعزيز التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص ومُعززاً لجذب الاستثمارات إلى المملكة.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، إن موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار، يؤكد اهتمام ودعم القيادة لتعزيز وتطوير بيئة الاستثمار وجاذبيتها، ورفع مستوى التنافسية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.