سيدات الاتحاد يخسرن من الاتحاد الأردني بثلاثية

أيمن علي محمد- جدة
خسرت سيدات نادي الاتحاد لكرة القدم أمام سيدات فريق الاتحاد الأردني بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة أندية السيدات السعودية والأردن 2023 المقامة في المملكة الأردنية، خلال الفترة من 23 الشهر الجاري، حتى الأول من شهر سبتمبر المقبل.
وتُقام البطولة بنسختها الأولى في عمّان، بمشاركة أول 4 فرق من الدوري السعودي الممتاز للسيدات لموسم 2022/2023، والأندية هي: النصر (صاحب لقب الدوري الممتاز في نسخته الأولى)، والهلال (وصيف الدوري)، والشباب (الحاصل على المركز الثالث)، والاتحاد (الحاصل على المركز الرابع بعد استحواذ نادي الشباب على فريق اليمامة).
ويشارك من الجانب الأردني أول 4 فرق من دوري المحترفات 2023/2024، بحسب ترتيبها مع نهاية مرحلة الإياب، والأندية هي: الاتحاد، والأرثوذكسي، وعمان FC، والنصر.